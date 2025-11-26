EN CE MOMENT


Tchad : une délégation de la Médiature de la République en mission d'échange à Lomé

Le 24 novembre 2025, une délégation de la Médiature de la République du Tchad a entamé à Lomé, au Togo,…

Publié par journaldutchad.com
le: 26 novembre 2025
Le 24 novembre 2025, une délégation de la Médiature de la République du Tchad a entamé à Lomé, au Togo, une mission d’échange et de partage d’expériences.

La délégation est conduite par Me Olivier Gouara, conseiller aux Affaires juridiques et aux droits humains et président du Comité scientifique. L’instance explique que cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et du développement de la coopération entre les deux Médiatures.

La mission a participé à trois présentations portant sur la mission, l’organisation et le fonctionnement des Médiatures, avec un focus sur le processus de traitement des réclamations, la prévention des litiges et la résolution des différends entre l’administration et les citoyens. Les échanges ont également mis en exergue l’importance de la coopération institutionnelle aux niveaux national et international.

Au nom du Médiateur de la République du Tchad, Me Olivier Gouara a transmis les salutations officielles à son homologue togolaise et exprimé sa gratitude pour la qualité de l’accueil. Il a réaffirmé la volonté du Tchad de renforcer la collaboration entre les deux institutions autour des valeurs de justice administrative, d’équité et de paix sociale.

 

 

 

