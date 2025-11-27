Tchad : une équipe du Conseil constitutionnel prend part au Symposium juridique international

Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Bernard Padaré, et son équipe prennent part aux travaux du 4ème Symposium juridique international, qui se tient du 27 au 30 novembre 2025, à Addis-Abeba (Éthiopie).

L’évènement est placé sous le thème : « Constitutionnalisme et édification de l’État en Afrique ». Les parties prenantes sont entre autres, des représentants des cours et conseils constitutionnels d’Afrique, d’Europe, d’Asie, des experts, universitaires, magistrats et responsables institutionnels afin d’échanger sur les enjeux contemporains de la justice constitutionnelle et de l’État de droit en Afrique.

Les participants ont été invités par le président du Conseil d’enquête constitutionnelle d’Éthiopie, organisateur de l’événement en partenariat avec la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« La délégation tchadienne contribuera aux discussions et panels thématiques et mettra en valeur l’expérience du Tchad en matière de justice constitutionnelle, de consolidation de l’État et de gouvernance démocratique », indique le service presse du Conseil constitutionnel tchadien.