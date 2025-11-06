EN CE MOMENT


Tchad : une réunion d’échange à N’Djaména pour la réinsertion des enfants de la rue

A l’initiative de la Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Développement de l'éducation au Tchad COSOCIDE-Tchad, une…

Publié par JDT
le: 6 novembre 2025
Droits réservés

A l’initiative de la Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Développement de l’éducation au Tchad COSOCIDE-Tchad, une réunion d’échanges a été organisée le 5 novembre 2025 en vue de la réinsertion des enfants de la rue.

Cette séance de travail organisée dans la commune du 2e arrondissement entre dans le cadre du projet « Une école de la seconde chance pour les enfants de la rue ». Elle avait pour objectif de débattre des problématiques liées à la situation des enfants de la rue et de proposer des solutions concrètes à travers un plan de plaidoyer visant à réduire le nombre d’enfants vivant dans la rue, à favoriser leur insertion socio-professionnelle et à leur offrir une véritable chance d’avenir.

Les responsables de COSOCIDE-TCHAD, souligne l’importance d’une collaboration entre les collectivités locales et les organisations de la société civile pour donner une seconde chance à ces enfants vulnérables. Ensuite il a fait état de la prise en charge de 400 enfants vulnérables inscrits à l’école cette année, par la commune du 2e arrondissement.

Le maire Karim Hadji Karim a, pour sa part, réaffirmé la volonté de la Commune du 2ᵉ arrondissement de poursuivre ses efforts en collaboration avec les partenaires pour offrir à chaque enfant une chance d’avenir.

