Tchad : validation du guide de prise en charge des IST

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention par le biais de son programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles a organisé le 25 septembre, un atelier de validation du guide de prise en charge des IST.

Cet atelier a regroupé les participants de profiles divers autour des thématiques spécifiques contenues dans le guide des infections sexuellement transmissible en utilisant l’approche de facilitation interactive.

Les professionnels de la santé ont suivi au cours de leurs travaux, une présentation sur la problématique des IST et leurs conséquences pour permettre aux participants d’avoir une compréhension commune des thématiques abordées dans les documents.

Ensuite des échanges d’expériences et de discussions à travers des travaux de groupe ont de recueillir les commentaires des participants sur le document.

Les infections sexuellement transmissibles constituent un réel problème de santé publique dans le monde tout comme au Tchad. Elles se propagent principalement par le contact sexuel non protégé.

Il était question au cours de ses assises, de valider le guide de prise en charge des infections sexuellement transmissibles.