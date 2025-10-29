EN CE MOMENT


Tchad-Vatican : le ministre des Affaires étrangère reçoit une délégation de Nonce apostolique

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a accordé une audience,…

le: 29 octobre 2025
Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a accordé une audience, ce mercredi 29 octobre, à monseigneur Giuseppe Laterza, Nonce apostolique au Tchad.

Cette rencontre entre le chef de la diplomatie tchadienne et le représentant du Saint-Siège souligne l’importance des relations bilatérales entre le Tchad et le Vatican. Elle s’inscrit dans le cadre du dialogue continu et constructif que les deux parties entretiennent afin de renforcer leur coopération, tant sur les plans spirituel, social que diplomatique.

Au cœur des discussions figurait un événement régional : la tenue à N’Djamena de la grande Assemblée des évêques d’Afrique centrale, prévue du 25 janvier au 1er février 2026. monseigneur Laterza a sollicité l’appui et l’accompagnement du gouvernement tchadien pour garantir le bon déroulement de cette importante rencontre religieuse.

Par ailleurs, les deux personnalités ont évoqué la finalisation d’un accord-cadre entre la République du Tchad et l’Église catholique.

