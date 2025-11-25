Eco et BusinessEco et Business, Infrastructures



EN CE MOMENT


Tchad : vers la relance de la route Ngouri-Bol

Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, Amir Idriss Kourda a tenu une séance de travail le…

Publié par journaldutchad.com
le: 25 novembre 2025
(DR)

Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, Amir Idriss Kourda a tenu une séance de travail le 24 novembre avec Eng. Ahmat A. Almisfer du Fonds Saoudien pour le Développement (FSD) à cet effet.

Les échanges ont porté sur la relance des travaux restants de construction de la route Ngouri–Bol, suite à la résiliation du contrat de l’entreprise précédemment en charge de ce chantier, un axe stratégique pour la mobilité et le développement des corridors transfrontaliers.

Le ministre a instruit ses services techniques de mettre à la disposition de l’émissaire saoudien l’ensemble des informations requises, afin d’accélérer la reprise et la mise en œuvre effective du projet. Un projet pour lequel, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner l’État dans la réalisation des infrastructures prioritaires issues du PND, récemment soutenu lors des rencontres d’Abou Dhabi.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)

Tchad : Mahamat Alhadj Allahou dans la liste officielle des arbitres retenus pour la CAN 2025

26 novembre 2025 Publié à 09h32

Il est le seul arbitre tchadien retenu pour la Coupe d’Afrique des Nations…

Savoir plus
Médiature

Tchad : une délégation de la Médiature de la République en mission d’échange à Lomé

26 novembre 2025 Publié à 09h27

Le 24 novembre 2025, une délégation de la Médiature de la République du…

Savoir plus
(DR)

N’Djaména : la commune du 10ème somme les occupants de la voie publique de libérer dans 3 jours

26 novembre 2025 Publié à 08h05

La municipalité à travers cette mise en demeure du 25 novembre 2026, active…

Savoir plus