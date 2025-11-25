Tchad : vers la relance de la route Ngouri-Bol

Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, Amir Idriss Kourda a tenu une séance de travail le 24 novembre avec Eng. Ahmat A. Almisfer du Fonds Saoudien pour le Développement (FSD) à cet effet.

Les échanges ont porté sur la relance des travaux restants de construction de la route Ngouri–Bol, suite à la résiliation du contrat de l’entreprise précédemment en charge de ce chantier, un axe stratégique pour la mobilité et le développement des corridors transfrontaliers.

Le ministre a instruit ses services techniques de mettre à la disposition de l’émissaire saoudien l’ensemble des informations requises, afin d’accélérer la reprise et la mise en œuvre effective du projet. Un projet pour lequel, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner l’État dans la réalisation des infrastructures prioritaires issues du PND, récemment soutenu lors des rencontres d’Abou Dhabi.