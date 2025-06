Tchad : vers une Commission mixte entre l’Assemblé nationale et le Sénat

Le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi en concertation avec les présidents des groupes parlementaires, le 2 juin 2025 pour renforcer la collaboration interparlementaire dans la mise en place d’une Commission mixte avec le Sénat.

Cette rencontre avait pour objectif d’opérationnaliser la collaboration entre l’Assemblée nationale et le Sénat, dans le cadre du renforcement du bicamérisme. Au centre des discussions figurait la désignation des neuf députés appelés à siéger au sein de la Commission mixte paritaire, organe clé chargé de poser les fondements juridiques et fonctionnels d’une coopération structurée entre les deux chambres. Cette commission aura pour mission d’élaborer les mécanismes de fonctionnement ainsi que les textes législatifs encadrant la complémentarité et l’harmonisation des travaux parlementaires.

Dans son adresse, le président de l’Assemblée nationale a insistant sur la nécessité de préserver un climat de travail serein et constructif. Il a souligné que l’unité et l’efficacité des groupes parlementaires constituent des leviers essentiels pour le bon fonctionnement de l’institution, au service de l’intérêt général.