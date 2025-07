Tchad : visite surprise du président de la République à l’IRED

Mahamat Idriss Deby Itno a effectué une visite inopinée à l’Institut de recherche en élévage pour le développement (IRED), de Farcha dans la matinée du 8 juillet 2025.

Le service de communication de la présidence fait savoir que cette opération vise à s’enquérir de la situation liée à la baisse drastique de la production des vaccins par cette institution. Par le passé, l’IRED produisait 20 types de vaccins destinés au cheptel du Tchad et de la sous-région Afrique centrale. « A ce jour, il ne produit que 𝟬𝟯 𝗴𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀 de vaccins », décrit la présidence. Ainsi, le numéro 1 tchadien a voulu y voir de plus près et comprendre le mobile de cette régression vertigineuse dans un pays d’élevage.

Autre constat, 05 villas destinées aux chercheurs de l’IRED sont occupées anarchiquement depuis belles lurettes. Séance tenante, le Président de la République a ordonné l’évacuation de ces villas et leur rétrocession aux ayants droit.

A l’inverse de la Caisse Nationale des Retraités Civils du Tchad (CNRT), le personnel de l’IRED était en place et vaquait à ses occupations.