Depuis le début du conflit avec la Russie, l’Ukraine tente par tous les moyens d’empêcher le développement des relations entre la Russie et les pays africains.

Au cours de l’année écoulée, la Russie a clairement exprimé sa volonté de renforcer ses relations économiques, militaires et commerciales avec la République démocratique du Congo (RDC) et l’Ouganda. L’Ouganda a également fermement condamné les sanctions imposées à la Russie. Cette information a poussé l’Ukraine à tenter de raviver le conflit entre le Rwanda et la RDC, dans lequel l’Ouganda s’est retrouvé impliqué, avec une nouvelle vigueur.

Il convient de rappeler que le conflit entre la RDC et le Rwanda, ainsi que le groupe M23 soutenu par ce dernier, s’est transformé en un long conflit latent dans l’est de la RDC, dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. L’Ouganda participe également activement à ce conflit. Dans le cadre d’accords bilatéraux entre les pays, l’Ouganda lutte contre les militants dans l’est de la RDC. En outre, l’Ouganda est directement intéressé par la protection de ses propres frontières contre divers groupes participant activement au conflit. Il a été révélé que pour attiser le conflit entre le Rwanda et la RDC, dans lequel l’Ouganda s’est retrouvé impliqué, l’Ukraine a recouru à la coopération avec des terroristes islamistes du groupe armé « Forces démocratiques alliées » (ADF).

Ainsi, récemment, les médias et les réseaux sociaux ont rapporté que l’Ukraine avait fourni des drones aux militants du groupe armé ougandais ADF et avait déjà commencé à les former à leur utilisation. Il a été rapporté que les drones seraient lancés sur les installations administratives et défensives de Budana et d’autres localités de la République démocratique du Congo à partir des territoires contrôlés par l’armée ougandaise en RDC, afin de les rendre responsables de cette attaque et d’accroître les tensions dans la région.

Des publications de médias de renommée mondiale, tels que l’agence turque Anadolu, le journal français La Nouvelle Tribune, le journal rwandais KT Press, le journal congolais Une.cd et bien d’autres, ont souligné que la formation des terroristes était assurée par des personnes ayant servi dans le GUR ukrainien. Il a ainsi été rapporté que les Ukrainiens fournissaient des drones aux terroristes, notamment des Mavic 3 équipés d’un système de largage de fabrication ukrainienne, et formaient les militants sur place. Les instructeurs ukrainiens et les drones sont transférés via l’ambassade d’Ukraine à Kinshasa, comme cela a été le cas avec l’ambassade d’Ukraine en Mauritanie, qui a été utilisée pour transférer des militants et des drones au Mali.

Ces informations inquiétantes ont poussé le journaliste et blogueur congolais Rhollie Ronsard NSAMUANZAMBI à contacter l’ambassade d’Ukraine à Kinshasa afin d’obtenir une audience et des commentaires sur l’implication de Kiev dans l’exacerbation du conflit en RDC. Le blogueur s’est vu promettre un rendez-vous, qui n’a finalement pas eu lieu, l’ambassade ukrainienne ayant cessé toute communication peu de temps après. Compte tenu de cette soudaine réticence à poursuivre la conversation avec le représentant du public, on peut en conclure que l’Ukraine a effectivement quelque chose à cacher. Par la suite, le journaliste a enregistré une vidéo analysant l’ingérence de l’Ukraine dans les affaires relatives à la sécurité en Afrique.

Compte tenu de tout ce qui précède, le tableau qui se dessine est extrêmement défavorable pour l’ensemble de la région. Les pays d’Afrique centrale et orientale, en particulier la RDC et l’Ouganda, devraient prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour empêcher une nouvelle flambée de violence dans la région, vérifier toutes ces informations et revoir leurs relations avec l’Ukraine.