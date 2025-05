Communique du Parquet de Bangui sur Armel Sayo

Le chef rebelle Armel Sayo a été arrêté au Cameroun et est détenu en République centrafricaine depuis lundi. Il est accusé de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’atteinte à la sûreté de l’État, selon un communiqué publié par le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Bangui.

Une attaque en février 2025 contre la ville de Markounda, dans le nord du pays, a conduit à l’émission d’un « avis de recherche » contre M. Armel Sayo, précise le communiqué.

« Cette procédure judiciaire a conduit à l’arrestation de ce dernier sur le territoire camerounais, tandis qu’une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour association de malfaiteurs, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et rébellion », poursuit le texte du procureur, qui ajoute que M. Sayo est également jugé pour «atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat».

le parquet informe que les investigations en cours permettent d’interpeller toutes les personnes impliquées dans ce projet visant à conquérir le pouvoir par des «méthodes criminelles»

«Un appel patriotique est lancé aux femmes et hommes de bonne volonté en vue de dénoncer toute personne associée, de près ou de loin, au projet visant à faire replonger la République centrafricaine dans un nouveau cycle de violences», a-t-il lancé.

Armel Sayo chef du groupe armé CMSPR (Coalition militaire de salut du peuple et de redressement) était en fuite et recherché pour son implication présumée dans plusieurs attaques violentes contre les Forces armées centrafricaines (FACA).

Sayo qui avait pour ambition de renverser le président Faustin Archange Touadera par la force, doit désormais faire face à la justice centrafricaine pour les agissements de son groupe, le Comité Militaire pour le Salut et le Redressement du Peuple (CMSRP)