Coopération : Abou Dabi et N’Djamena discutent de la mise en œuvre d’un complexe laitier au Tchad

Le ministre de l’Elevage et de la Production Animale, Abderahim Awat Attein, a eu une séance de travail le 27 septembre 2025 avec une délégation des techniciens Émiratis conduite par Seid Al-Tahiri.

‎

Cette rencontre fait savoir le ministère, s’inscrit dans le cadre du programme N°8 du Plan National de Développement « TCHAD Connexion 2030 » et entre dans la mise en œuvre du chantier 9, action 69 du Programme Politique quinquennal du Chef de l’Etat. Les discussions ont tourné autour de la mise en œuvre d’un complexe laitier et l’approvisionnement en aliment bétail.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Appréciant la détermination des Émiratis à accompagner son département dans l’industrialisation, le ministre en charge de l’Elevage les a rassuré que des dispositions seront prises pour faciliter le processus afin que ce projet puisse se réaliser. »