Coopération : l’Algérie annonce l’octroi de 160 bourses aux étudiants tchadiens

C’est ce qu’il ressort de l’échange, le 30 septembre 2025, entre le ministre tchadien, Tom Erdimi et l’ambassadeur de l’Algérie au Tchad Fayçal Djaouti.

Accompagné de la decrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et de quelques collaborateurs, le ministre Tom Erdimi a eu une séance de travail avec les représentants diplomatiques de l’Algérie au Tchad. Les discussions ont porté sur la coopération culturelle dans le domaine de la Formation professionnelle et l’enseignement supérieur.

À l’issue de la concertation, le diplomate algérien a annoncé l’octroi de 150 bourses d’études dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et 10 bourses de la Formation Professionnelle pour le compte de l’année académique 2025/2026, fait savoir le département tchadien.

La même source indique que, le ministre a vanté la bonne coopération d’entre-temps avec l’Algérie dans le domaine de l’enseignement supérieur. « Tom ERDIMI a fait savoir que ces bourses seront équitablement accordées aux meilleurs profils Tchadiens au cours d’une session extraordinaire de la Commission Nationale de bourse dont il est le président. »