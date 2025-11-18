Coopération : le Tchad et l’Egypte discutent de l’avancement du corridor liant les deux pays

En marge des travaux de la Commission mixte Tchad-Égypte qui se déroulent au Caire, les deux parties ont discuté de l’avancement du projet de corridor Tchad-Égypte via la Libye.

Le Tchad était représenté par son ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier et l’Egypte par, le vice-premier ministre chargé des Infrastructures Kamel El Wazir. Les discussions ont porté sur cet axe appelé à renforcer l’intégration régionale, dynamiser les échanges commerciaux et améliorer la mobilité entre les deux pays.

Les points essentiels qui ont meublé les échanges sont entre autres, l’avancement des études. Le département tchadien confie que, les deux responsables ont salué la progression des études techniques, réalisées par l’entreprise égyptienne Arab Contractors, dont le travail rigoureux pose les bases solides du projet.

Au sujet de la Feuille de route commune, Ils ont convenu d’intensifier les réunions techniques entre les experts du Caire et de N’Djamena afin d’harmoniser les approches et d’accélérer la concrétisation du corridor.

Le Caire et N’Djamena considèrent cet axe comme un véritable catalyseur pour le désenclavement du Tchad, le développement du commerce intra-africain et l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). « L’objectif final est clair : faire du Tchad un pôle commercial stratégique, en créant une liaison terrestre vitale reliant la mer Rouge à l’océan Atlantique. »