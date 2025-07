Coopération : rencontre d’échanges entre les ministres des Affaires étrangères du Tchad et d’Angola

En marge des travaux de la 47ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, le ministre d’État, ministre, des Affaires Etrangères, Abdoulaye Sabre Fadoul, a eu un entretien avec son homologue angolais, Téte Antonio.

Cette rencontre bilatérale, tenue dans un contexte de coopération continentale renforcée, marque une étape importante dans la redynamisation des relations entre le Tchad et l’Angola.

Au cœur de leurs échanges : la consolidation de la coopération bilatérale, la sécurité régionale et les enjeux géostratégiques communs. Les deux chefs de diplomatie ont souligné l’importance d’une collaboration plus structurée entre N’Djamena et Luanda, notamment dans les domaines de la diplomatie économique, de la lutte contre l’insécurité transfrontalière, et de la coordination sur les grandes questions africaines.

Cet entretien témoigne de la volonté partagée des deux pays d’approfondir leurs relations au-delà des cadres traditionnels. Il s’inscrit dans une dynamique panafricaine où les partenariats Sud-Sud deviennent un levier stratégique pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et environnementaux du continent.