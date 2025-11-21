Société Environnement, Société



La délégation du Tchad en sécurité suite à l’incident de la COP30 (gouvernement)

Le ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous, rassure à travers un communiqué du 20 novembre que la délégation tchadienne se…

Publié par Pierre Tahingam
le: 21 novembre 2025
JDT

Le ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous, rassure à travers un communiqué du 20 novembre que la délégation tchadienne se porte bien suite à l’incendie de Belem au Brésil.

 

« A la suite de l’incendie qui s’est déclenché sur le site de la COP30 à Belém, le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable Hassan Bakhit Djamous tient à rassurer l’opinion nationale que la délégation tchadienne se porte saine et sauve. Aucun Tchadien n’est touché par ces flammes ainsi que le stand.

Par ailleurs, le Ministre exprime sa solidarité aux délégations touchées par cet incident malheureux.

Le ministère suit la situation de près et communiquera au besoin. »

