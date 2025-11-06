SantéActualité, Santé



La Hongrie accompagne le Tchad dans le contrôle des denrées alimentaires

Le centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) et l’université MATE de Budapest (Hongrie) ont signé, le 4…

Publié par journaldutchad.com
le: 6 novembre 2025
Ministère de l'Elevage

Le centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) et l’université MATE de Budapest (Hongrie) ont signé, le 4 novembre 2025, un accord de partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire au Tchad.

‎Cet accord couvre plusieurs domaines, notamment le contrôle et l’analyse, le transfert de technologie ainsi que le renforcement des capacités. Il s’inscrit dans un cadre de coopération gagnant-gagnant et marque une étape décisive vers une meilleure protection des consommateurs.

‎Présent au cours de la cérémonie, le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib a exprimé a estimé que cette collaboration fructueuse, souhaitant qu’elle soit durable et s’étende également à d’autres domaines du secteur de l’élevage.

‎À la suite de la signature de l’accord, la délégation hongroise s’est rendue à l’École Nationale des Techniques d’Élevage (ENATE) pour une séance de travail technique avec le directeur général, Dr Abdel-Aziz Arada Izzedine et ses proches collaborateurs.

 

