La Hongrie accompagne le Tchad dans le contrôle des denrées alimentaires

Le centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) et l’université MATE de Budapest (Hongrie) ont signé, le 4 novembre 2025, un accord de partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire au Tchad.

‎Cet accord couvre plusieurs domaines, notamment le contrôle et l’analyse, le transfert de technologie ainsi que le renforcement des capacités. Il s’inscrit dans un cadre de coopération gagnant-gagnant et marque une étape décisive vers une meilleure protection des consommateurs.

‎Présent au cours de la cérémonie, le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib a exprimé a estimé que cette collaboration fructueuse, souhaitant qu’elle soit durable et s’étende également à d’autres domaines du secteur de l’élevage.

‎À la suite de la signature de l’accord, la délégation hongroise s’est rendue à l’École Nationale des Techniques d’Élevage (ENATE) pour une séance de travail technique avec le directeur général, Dr Abdel-Aziz Arada Izzedine et ses proches collaborateurs.