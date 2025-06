La représentante du Tchad auprès de l’OIF est morte

Ammo Aziza Baroud, ancienne ministre et représentante du président tchadien auprès de l’Organisation de la Francophonie (OIF) est passée de vie à trépas le 19 juin 2025, des suites de maladie.

Après l’annonce officielle de la mort d’ Ammo Aziza Baroud, plusieurs témoignages sont enregistrés dans la classe politique, tant dans l’opposition que du côté du parti au pouvoir. Les acteurs de la société civile font également état de la disparition d’une femme intelligente et travailleuse. Pour ses camarades du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), la disparue est une : « femme d’engagement, de conviction et de rigueur, elle a incarné avec dignité l’excellence tchadienne sur la scène internationale ».

Le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno décrit la femme dévouée qu’elle a été : « le Tchad perd en elle une figure engagée ayant servi sa patrie pendant de longues années avec dévouement et dignité». Le numéro 1 ses condoléances à la famille et aux proches de la défunte.

Ammo Aziza Baroud grand commis de l’Etat et haut cadre émérite de la République, a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la diplomatie et de la haute administration tchadiennes. Elle a été plusieurs fois ministre, député et ambassadrice.

« Par son décès, le Tchad perd une diplomate de grande qualité et un haut cadre qui aura marqué les esprits par son professionnalisme et son sens élevé du devoir. Puisse Allah, le Tout-Puissant, accorder à l’illustre disparue, sa clémence et sa miséricorde ». Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger.