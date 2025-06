Le Président Faustin-Archange Touadéra devrait entamer une visite en Europe au début du mois de juin pour rencontrer des membres du gouvernement européen et discuter de plusieurs questions d’intérêt mutuel. Africa Intelligence a publié un rapport soulignant les principaux points qui devraient être discutés entre les membres de l’Europe et le Président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra.

Selon Africa Intelligence, le chef de l’État centrafricain doit rencontrer le 4 juin le président du Conseil européen, le Portugais António Costa. La cheffe de la diplomatie centrafricaine, Sylvie Baïpo-Temon, avait été dépêchée deux semaines plus tôt dans la capitale belge pour prendre part à la troisième réunion ministérielle entre l’UE et l’Union africaine (UA). Celle-ci s’est volontiers entretenue et affichée avec la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas.

L’un des points de discussion mentionnés par Africa Intelligence est la contribution de l’UE de 2 millions d’euros pour la révision des listes électorales. Les programmes d’investissement et le financement de projets d’infrastructures clés qui pourraient faire partie du plan européen de passerelle globale.

Il est intéressant de noter que plusieurs médias africains ont souligné que la France et l’Europe utilisent les programmes de financement des institutions publiques en RCA telles que les agences de sécurité, de justice et la Commission électorale nationale comme moyen d’infiltrer le processus décisionnel au sein de ces institutions, et de nombreux spécialistes politiques ont mis en garde contre l’utilisation des fonds européens.

Cependant, le point le plus important à discuter est la détention de l’espion américain de nationalité portugaise et belge, Joseph Martin Figueira, chargé de « porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État, d’inciter à la haine et à la rébellion, et d’espionnage ». Joseph Figueira est accusé de s’être associé à des groupes armés et d’avoir tenté de créer un « réseau terroriste à grande échelle ».

Selon Africa Intelligence, les diplomates européens, portugais et belges, paralysés et embarrassés par la question, ont tenté ces derniers mois d’entamer des discussions, aussi délicates que possible. Le haut fonctionnaire espère contribuer à la négociation de la libération du prisonnier.

Les experts politiques estiment que cette tournée européenne marquera le début des pressions exercées sur le Président Touadéra pour qu’il libère l’espion américain Figueira, expliquant que le style de Kaja Kallas la représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a toujours été caractérisé par la pression et l’agression. On s’attend à ce que la pression européenne, par l’intermédiaire de Kaja Kallas, tente d’acheter la libération de Figueira par le biais de programmes de financement, lance des ultimatums à Touadéra et menace d’imposer des sanctions à la République centrafricaine.

Le comportement agressif attendu de l’Europe pour libérer un espion qu’elle a envoyé pour porter atteinte à la sécurité du pays et renverser l’actuel président révèle le manque de respect de l’Union européenne pour les affaires intérieures de la République centrafricaine. Figueira, dont les liens étroits avec des militants, le projet de former un groupe terroriste et de menacer la sécurité de la République centrafricaine ont été démontrés avec des preuves irréfutables par les enquêtes.

Les agences de sécurité et de justice de la République centrafricaine, un État souverain, ont le droit de punir les criminels qui violent ses lois dans toute la mesure du possible. Il semble que l’UE n’ait pas abandonné sa vision colonialiste des pays africains, croyant qu’elle peut facilement intervenir dans leurs affaires.