Le Tchad cède la place de l’UNSAC à la Guinée équatoriale

Après un mandat de six mois à la tête du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), le Tchad passe le flambeau à la Guinée équatoriale.

Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale abrite du 1ᵉʳ au 5 décembre 2025, les travaux de la 60ᵉ Réunion du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC). Un évènement qui réunit experts et représentants ministériels des États membres autour des défis majeurs liés à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Au cours de la cérémonie d’ouverture des experts, le Tchad a officiellement transmis la présidence tournante du Comité à la Guinée équatoriale.

Dans son discours, Dr Djangbeye Guelngar Évariste a souligné les difficultés persistantes rencontrées par les États membres dans le respect des engagements pris au sein de l’UNSAC. Selon lui, ces insuffisances compromettent l’application effective des recommandations formulées à l’issue des différentes sessions du Comité. Il a ainsi exhorté la nouvelle présidence à explorer des mécanismes plus réalistes et adaptés, afin d’encourager les pays à honorer leurs obligations et à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La réunion des experts qui se poursuivra jusqu’au 4 décembre posera les bases de la réunion ministérielle prévue le 5 décembre.

A cette dernière assise, le Tchad sera représenté par Fatimé Aldjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères.