Le Tchad considère les produits Blédine dangereux pour la consommation

Le gouvernement déclare impropre à la consommation à cause de la présence des Aflatoxines, plusieurs lots de farine infantile Blédine®, produite par le groupe Danone.

A la suite du ministère du Commerce, qui a ordonné, le 4 octobre 2025, le retrait immédiat de plusieurs lots de céréales Blédine® destinées aux nourrissons, après une alerte sanitaire, le ministère de la Santé déclare ces produits impropres à la consommation. Il a produit un communiqué ce 09 octobre, pour signaler que des aliments infantiles de la marque Blédine® fabriquées par le Groupe DANONE sont déclarés impropres à la consommation à cause de la présence des Aflatoxines.

Le ministre, Abdelmadjid Abderahim fait savoir que, la coordination de la police sanitaire a mené des investigations auprès des grossistes et des lots de ces produits ont été retirés avant distribution.

Les produits concernés sont entre autres, Blédine® Saveur Biscuitée et Lait 250 g, lot 227/03/05, date de péremption 5/3/2027 et Blédine® Banane et Lait 250 g, lot 2027/03/11, date de péremption 11/3/2027.

Il est important de préciser que, la France est le premier pays à lancer une alerte sanitaire liée à ces produits après des analyses.

