Le Tchad et Cameroun alignent des stratégies pour une interconnexion numérique renforcée

Des échanges stratégiques centrés sur l’interconnexion numérique et la coopération bilatérale dans le secteur des Télécommunications se tiennent du 12 au 16 mai 2025 à Yaoundé.

Conduite par Boukar Michel, ministre tchadien des Télécommunications, de l’Économie Numérique et de la Digitalisation de l’Administration, et Libom Li Likeng, ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, les travaux visent établir des engagements concrets pour une interconnexion durable entre les deux pays.

Les échanges porteront sur la sécurisation et l’extension de la fibre optique entre le Cameroun et le Tchad ; le règlement des impayés entre CAMTEL (Cameroun) et SOTEL Tchad ; la révision tarifaire sur l’accès à la fibre et à l’internet, pour plus d’accessibilité et d’équité économique. Et la réduction des coûts de roaming international et lutte contre le roaming indésiré, conformément aux directives de la CEMAC.

Sur le plan technique, les échanges seront orientés vers l’interconnexion de la liaison Mbere-Nana pour la redondance de la liaison principale N’Djamena-Kousseri ; la situation des impayés et rétablissement du service internet entre le Groupe SOTEL Tchad et CAMTEL et la sécurisation de la fibre optique Tchad-Cameroun et la réalisation de nouveaux tronçons de fibre optique, en vue d’une meilleure interconnexion entre les deux pays.

Les directeurs généraux de l’ARCEP, du Groupe SOTEL et de SAFITEL font partie de la délégation tchadienne.