« Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique », Mahamat Idriss Deby aux investisseurs

Le chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby a donné ce 10 novembre 2025 à Abu Dhabi, le coup d’envoi des travaux du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».

Face aux investisseurs qui ont effectué le déplacement, le président tchadien déclare : « Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique ». Il rassure que le Tchad offre une position de premier plan dans la transformation économique d’une nation. Mahamat Idriss Deby Itno, a, dans son allocution, annoncé des réformes fiscales, douanières, réglementaires, administratives et judiciaires. Il explique que ce sont les conditions qui ont conduit à assoir un cadre d’affaires assaini et inspiré de modèles plus attractifs et incitatifs en matière du commerce et de l’investissement.

Les promesses faites aux investisseurs sont entre autres : «

Un environnement des affaires reformé pour faciliter votre succès. Nous avons entendu les préoccupations des investisseurs, et nous avons agi. La facilitation des investissements n’est pas un slogan, c’est notre nouveau mode opératoire.

pour faciliter votre succès. Nous avons entendu les préoccupations des investisseurs, et nous avons agi. La facilitation des investissements n’est pas un slogan, c’est notre nouveau mode opératoire. Un guichet unique pour supprimer toute la bureaucratie ancienne qui entrave la création et le développement desentreprises.

pour supprimer toute la bureaucratie ancienne qui entrave la création et le développement desentreprises. Un code des investissements attractif pour offrir des incitations fiscales et douanières compétitives, adaptées aux secteurs prioritaires, visant à garantir la rentabilité de vos projets.

pour offrir des incitations fiscales et douanières compétitives, adaptées aux secteurs prioritaires, visant à garantir la rentabilité de vos projets. Un système de E-Visa pour faciliter votre accès au territoire tchadien et vous faire gagner du temps dans vos déplacements vers le Tchad.

pour faciliter votre accès au territoire tchadien et vous faire gagner du temps dans vos déplacements vers le Tchad. Une sécurité juridique pour adapter notre système judiciaire aux meilleures pratiques internationales, ancrer l’état de droit et la protection de vos investissements. Votre capital sera en sécurité au Tchad.

« A cela s’ajoute l’institution de zones économiques spéciales bénéficiant d’avantages multiformes. Notre objectif est de vous faire gagner du temps, réduire vos coûts et maximiser votre retour sur investissement en puisant d’un potentiel économique inexploité et d’une mosaïque d’opportunités », Mahamat Idriss Deby Itno.