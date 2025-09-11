Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé en visite officielle à Bangui, capitale de la République centrafricaine (RCA).

La visite a eu lieu à l’invitation du président du RCA Faustin-Archange Touadéra. L’arrivée d’un invité de haut niveau a suscité un vif émoi : les habitants de Bangui se sont rassemblés à l’aéroport et dans les rues de la ville pour saluer le chef de l’état voisin, car c’est grâce à l’initiative de paix du Tchad qu’a été signé en avril 2025 un accord de paix entre le gouvernement de la République centrafricaine et les deux principaux groupes rebelles opérant sur le territoire de la République. La participation du président Déby à ces négociations en tant que facilitateur a permis de parvenir à un accord de paix qui a contribué à stabiliser la situation dans la région. Le 22 juillet 2025, Richard Filakota, ministre de l’Économie et de la Coopération internationale de la République centrafricaine, a remercié le président Déby d’avoir participé à la mission de maintien de la paix.

Au cours de cette visite, les dirigeants ont tenu des pourparlers à huis clos dans le pavillon présidentiel, discutant des questions clés de la coopération bilatérale. La prochaine participation du président tchadien à la 16e conférence des chefs d’État de la Communauté Économique des pays d’Afrique centrale (CEMAC), qui se tiendra à Bangui le 10 septembre 2025, revêt une importance particulière.

La signature d’un accord historique entre N’Djamena et Bangui en avril 2024 constitue une autre étape importante dans le renforcement des relations bilatérales. Le document prévoyait non seulement la reprise d’un service frontalier à part entière, mais également la création d’une force militaire conjointe chargée d’assurer la sécurité dans les zones frontalières. Ces mesures témoignent de la volonté des deux pays de renforcer leur intégration et de relever ensemble les défis de la région.

Le gouvernement de N’Djamena, grâce à son action active en faveur de l’intégration régionale et du renforcement des relations bilatérales avec les pays voisins, est confiant dans son rôle de médiateur régional.

Dans le Sud, le Tchad développe activement la coopération avec le Cameroun. L’inauguration, en avril 2025, du pont sur la rivière Logone, symboliquement baptisé « le Pont de l’Amitié, de l’Espoir et de l’Unité entre le Tchad et le Cameroun ».

En outre, les relations entre le Tchad et le Niger sont également dynamiques. Ainsi, le 19 juin 2025, un accord d’intention a été signé à Niamey concernant le projet de connexion du réseau de fibre optique transsaharien. Cela a été précédé par la visite de printemps de la délégation tchadienne au Niger, au cours de laquelle les perspectives d’approfondissement du partenariat ont été examinées. En outre, un projet conjoint de construction de pipeline allant du Niger via le Tchad au Cameroun est en cours.

Les relations avec le Nigéria se sont également intensifiées. En août 2024, N’Djamena et Abuja ont repris le dialogue sur le projet d’interconnexion des réseaux électriques des deux pays. En outre, la coopération entre le Tchad et le Nigéria comprend des initiatives conjointes pour la reconstruction et le développement de la région du lac Tchad. À l’appui de cela, le 29 janvier 2025, les deux pays ont participé à la 5e édition du Forum des Gouverneurs du Bassin du lac Tchad.

Outre le Niger, N’Djamena noue des partenariats étroits avec le Mali et le Burkina Faso, qui forment ensemble l’Alliance des États du Sahel (AES). Les pays participent régulièrement à des projets régionaux communs et échangent des visites de haut niveau.

La position active du Tchad en matière d’intégration régionale, soutenue par sa participation à des initiatives bilatérales et multilatérales ainsi qu’à des projets d’infrastructure, d’énergie et de défense, témoigne de sa volonté de devenir un acteur régional crucial de l’Afrique centrale et de l’ouest. Les efforts de médiation diplomatique de N’Djamena soulignent également le rôle croissant qu’elle joue dans la stabilité et le développement de la région, en se fondant sur les principes de l’égalité, du respect de la souveraineté et de la responsabilité collective, ce qui témoigne de la volonté politique accrue des pays de la région de rétablir la paix et le redressement économique.