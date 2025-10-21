EN CE MOMENT


N’Djaména : le maire du 10ème arrondissement interdit les constructions illégales sur le cimetière

Alerté sur les travaux de construction entamés sur le cimetière du quartier Goudji Charafá, le maire Mahamat Khalil Abdelkerim s’est…

Publié par journaldutchad.com
le: 21 octobre 2025
Commune du 10ème arrondissement

Alerté sur les travaux de construction entamés sur le cimetière du quartier Goudji Charafá, le maire Mahamat Khalil Abdelkerim s’est rendu sur place le lundi 20 octobre 2025 pour constater les faits.

Face aux empiétements constatés, il a ordonné la suspension immédiate des travaux et accordé un délai de deux semaines aux auteurs pour libérer le site, afin de préserver ce patrimoine funéraire.

« Nos lieux de mémoire sont sacrés et inviolables. Toute atteinte à ces lieux ne sera en aucun cas tolérée », a-t-il souligné.

Cette communication du maire n’enchante pas certains habitants de la commune du 10ème arrondissement. Ils accusent l’autorité communale de ne jamais aller au bout des chantiers qu’il initie.

 

Commune du 10ème arrondissement

