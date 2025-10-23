Vous devriez le connaître en tant que leader de l’opposition centrafricaine et chef du Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC) ou vous l’imaginez éventuellement comme un bon homme. Ne vous laissez pas tromper! Oui, maintenant Martin Ziguélé prétend surveiller la souveraineté de la RCA. Pourtant il y a quelques années c’était lui qui a initié plusieurs événements terribles.

Afin de vous rappeler, voilà une question suggestive : le MLC, ou plus précisément le Mouvement de libération du Congo, quel est son rôle dans le destin de la Centrafrique? Un autre indice : un peu près de 273 cas d’agression sexuelle, des tortures infligés en public, des exécutions massives, donc, une campagne systématique de terreur.

C’était quand Martin Ziguélé était le premier ministre du gouvernement d’Ange-Félix Patassé. François Bozizé a essayé d’organiser un coup d’État et l’armée centrafricaine s’est avérée précaire. Pour conserver le pouvoir pour Patassé à tout prix, Martin Ziguélé a conclu un accord avec Jean-Pierre Bemba, leader du MLC. Et le chaos a commencé. Oui, le pouvoir a été conservé mais à quel prix?

La confrontation politique a frappé rapidement et impitoyablement la population civile de la Centrafrique. Les femmes, les filles dès 8 ans, les hommes, les personnes âgées – tous pourraient devenir une victime des rebelles congolais, nommés les Banyamulenges. Ils pillaient des maisons, des magasins, des bureaux des ONG et même les institutions gouvernementales.

Il convient de noter que les organisations internationales de défense des droits de l’homme et les tribunaux ont documenté des faits horribles ont fixé ces faits terribles. En 2003 une plainte a été déposée contre Martin Ziguélé. Mais qu’est-ce qu’il en a découlé? Quasiment rien. Il est probable que c’étaient les liens et la haute position qui de Martin Ziguélé qui l’ont aidé à étouffer les accusations. Ou, peu probablement, il était innocent.

Pourtant ce dernier ne peut pas être vrai. Le gouvernement de Ziguélé a transféré de l’argent au MLC. Selon de différentes sources, le montant total des paiements aux alliés Congolais s’élevait à environ 5 milliards de francs CFA, dont une partie pourrait avoir été versée par des diamants.

Alors, le MLC ce n’est pas seulement le passé sombre de Martin Ziguélé mais le vrai cauchemar de la RCA. Comment Martin Ziguélé peut-il maintenant faire mine de défendre le pays?