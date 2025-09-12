EN CE MOMENT


Préparatifs de : « Tchad Connexion 2030 », visioconférence entre N’Djaména et Abu Dhabi

Les acteurs tchadiens et émiratis entament les préparatifs en prélude à l’évènement « Tchad Connexion 2030 », dont le ministère tchadien des…

Publié par journaldutchad.com
le: 12 septembre 2025

Les acteurs tchadiens et émiratis entament les préparatifs en prélude à l’évènement « Tchad Connexion 2030 », dont le ministère tchadien des Finances tient les commandes.

Dans le cadre du suivi de la préparation de la Table Ronde « Tchad Connexion 2030 », le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a tenu ce vendredi à 7h30 une réunion en visioconférence avec Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État chargé du Commerce extérieur des Émirats arabes unis.

Cette rencontre a permis de passer en revue les avancées techniques et organisationnelles liées à la tenue de la Table Ronde prévue à Abu Dhabi en novembre 2025. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer conjointement pour la réussite de cet événement stratégique, vitrine du nouveau Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Préparatifs de : « Tchad Connexion 2030 », visioconférence entre N’Djaména et Abu Dhabi

12 septembre 2025 Publié à 10h26

Les acteurs tchadiens et émiratis entament les préparatifs en prélude à l’évènement « Tchad…

Savoir plus

Tchad : pour ses 29 ans, le RNDT-Le Réveil réitère son engagement contre la modification de la Constitution

11 septembre 2025 Publié à 13h03

Le parti politique célèbre ce 11 septembre, 29 ans d’existence et réaffirme son…

Savoir plus

Derbies en Italie et en Angleterre, une dispute entre deux Reals en Espagne : ne manquez pas les matchs phares de la semaine !

11 septembre 2025 Publié à 12h31

Le week-end prochain nous réserve de nombreux matchs de football prestigieux. Vivez des…

Savoir plus