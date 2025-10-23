Rencontre d’échange entre les chefs de diplomatie du Tchad et d’Allemagne à N’Djaména

La situation des réfugiés qui ont trouvé asile au Tchad et la situation sécuritaire étaient au cœur des échanges de ce jeudi 23 octobre 2025.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience, Serap Güler, ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, chargée des Affaires africaines. Accompagnée de l’Ambassadeur d’Allemagne au Tchad et de son équipe, la diplomate allemande, séjourne à N’Djaména dans le cadre d’une mission allant du 21 au 23 octobre au Tchad.

« La visite de Güler à l’Est du pays, notamment dans les camps de réfugiés, a mis en lumière les pressions humanitaires et sécuritaires considérables que supportent le Tchad et les communautés hôtes, souligne la diplomatie tchadienne. La même source indique que, la diplomate allemande a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays et la volonté de l’Union européenne de renforcer son accompagnement au Tchad.

« Ce partenariat repose sur plusieurs axes : le soutien économique, la création d’opportunités pour la jeunesse, ainsi qu’une coopération accrue en matière de sécurité et de défense en vue de stabiliser la région. »