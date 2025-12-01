Tchad : Abéché commémore la journée de la liberté et la démocratie

Politique Actualité, Politique



Publié par journaldutchad.com
le: 1 décembre 2025
(DR)

La ville d’Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, a célébré ce 1er décembre avec faste le 35ᵉ anniversaire de la Fête de la Liberté et de la Démocratie.

La cérémonie officielle s’est tenue à la Place de l’Indépendance et a été présidée par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï, le Général Ismaël Yamouda Djorbo, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires.

Dès les premières heures de la matinée, les populations d’Abéché ont pris d’assaut la Place de l’Indépendance pour conférer un éclat particulier à cet événement de portée nationale.

À 9h10, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï est arrivé sur les lieux, où il a été accueilli par le Commandant de la zone de défense et de sécurité N°2 le Général de division Hono More Ebé.

Après les honneurs militaires, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï le Général Ismaël Yamouda Djorbo a passé les troupes en revue, sous le Commandement du lieutenant Oumar Ahmat Wardougou.

La cérémonie a été marquée par un moment de recueillement avec le dépôt de gerbes au Monument aux Morts, en hommage aux soldats tombés pour la nation.

L’événement a ensuite été rythmé par un imposant défilé militaire et civil qui a duré plus de deux heures.

Ont pris part à ce défilé les différents corps constitués : la fanfare municipale, l’étendard de la Zone N°2, la Gendarmerie Nationale N°4, la Zone de défense N°2, la DGSSIE, la DGRS, la Force mixte Tchad-Soudan, l’Armée de l’air, la GNNT N°12, la Police Nationale, les agents forestiers et gardes fauniques, la Police municipale, ainsi que les anciens combattants et victimes de guerre.

Le défilé civil, composé des établissements scolaires et des partis politiques, est venu clôturer la cérémonie commémorant cette 35ᵉ édition de la Fête de la Liberté et de la Démocratie à Abéché

Source : gouvernorat du Ouaddai

