Tchad : Baccalauréat 2025, un correcteur expulsé pour diffusion de copie des candidats

Un enseignant, correcteur a été sanctionné pour avoir filmé et publier sur les réseaux sociaux les copies dans un Centre de correction.

L’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), à travers une publication annonce la fin de mission d’un correcteur ayant fait preuve d’irresponsabilité et un manquement à l’éthique. L’Office acccuse le nommé, Randa Djimé Bongor, son nom d’état civil, enseignant de physique-chimie, de s’être permis de filmer la copie d’un élève et publier sur les réseaux sociaux le 10 juin 2025.

La sanction n’a pas tardé, le lendemain la mesure a été prise : « cet incident a fait couler beaucoup d’encre. Le Président du Jury Dr Guirayo Jérémie, conscient de la gravité de la situation a pris une décision ferme de l’expulser du Centre de correction du Lycée Ibnou Cina. »

Par ailleurs, Dr Guirayo Jérémie appelle à la responsabilité de tous et met en garde tout enseignant qui serait surpris en train de filmer une copie d’un candidat.