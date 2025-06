Tchad : baccalauréat 2025, une délégation ministérielle évalue l’évolution des travaux du jury

Le premier ministre, Allah Maye Halina accompagné de quelques membres du gouvernement s’est rendu, ce mardi 17 juin 2025, à l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS).

Cette opération vise à suivre l’évolution des travaux du jury du Baccalauréat session de 2025 et évaluer les conditions de travail de l’équipe en charge. Cela a également permis de constater l’état d’avancement de travail du Jury du baccalauréat. Il se dit satisfait de l’évolution de travail, puisqu’actuellement, les membres du Jury sont au stade de classement des copies.

« A l’occasion de cette visite, le Premier ministre a tenu à rendre hommage aux enseignants et aux partenaires sociaux pour leur travail remarquable et leur esprit de collaboration, qui ont permis que l’année scolaire se termine sans aucune perturbation. Il a également encouragé les responsables de l’ONECS et tous les membres du Jury pour leur dévouement et leur professionnalisme. »

Le chef du gouvernement, s’est félicité de l’effectif croissant de filles candidates au baccalauréat, indique le ministère de l’Education.

Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Aboubakar Assidick Choroma, la secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche Scientifique et à la Formation Professionnelle, Colette Ngabéré faisait partie de la délégation.