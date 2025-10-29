Tchad-Cameroun : félicitations de Mahamat Idriss Deby à Paul Biya pour sa réélection

Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a adressé, le 28 octobre 2025, son message de félicitations au président camerounais, Paul Biya réélu pour un mandat de sept ans.

Le Conseil constitutionnel du Cameroun a déclaré le candidat Paul Biya vanqueur de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Au pouvoir depuis 1982, soit 42 ans à la tête de l’Etat le président camerounais rempile avec 53,66% des suffrages exprimés. Au lendemain de la proclamation des résultats, le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno le félicite.

« À la suite de la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle tenue dans la République sœur et voisine du Cameroun, j’adresse, au nom du peuple tchadien et en mon nom propre, mes chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, pour sa réélection à la magistrature suprême.

Je lui présente mes vœux de plein succès dans l’exercice de ses hautes responsabilités, ainsi qu’au peuple frère camerounais mes souhaits de paix, de stabilité et de prospérité.

À cette occasion, le Tchad réaffirme sa ferme volonté de poursuivre et de renforcer les liens d’amitié, de coopération et de bon voisinage qui unissent nos deux pays, dans l’intérêt mutuel de nos peuples. » Mahamat Idriss Deby Itno.