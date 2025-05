Tchad : convention entre l’ONAPE et Airtel pour l’insertion professionnelle des jeunes

Dans le cadre de leur partenariat pour l’initiative nationale en faveur de l’autonomisation des jeunes, l’ONAPE représenté par son directeur Nassouradine Abakar Kessou et AIRTEL TCHAD représenté par son Directeur Général Dina Mahamat Amadou, signent ce 22 Mai 2025 une convention.

L’objectif de ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune d’offrir des opportunités concrètes à 400 jeunes entrepreneurs dans l’ensemble des provinces du Tchad , visant leur intégration dans la commercialisation des produits Airtel et traduisant le programme présidentiel du Chef de l’Etat .

Les bénéficiaires ont reçu un appui matériel puis un fond de roulement et seront également formés en culture entrepreneuriale et à la vente des produits Airtel pour pouvoir s’intégrer directement dans la vie socioéconomique et professionnelle.