Tchad : des individus non identifiés attaquent un village, bilan provisoire 17 morts

Une attaque du village d’Oregomel, dans Mayo-Kebbi Ouest, ce 19 juin 2025 a occasionné la mort 17 personnes, et 16 blessés. Quatre suspects interpellés.

D’après les premières informations, les victimes sont à majorité, des femmes et des enfants. Le bilan provisoire fait état de mort 17 personnes, et 16 blessés. Une délégation composée du Le délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab et du procureur de Pala s’est rendue sur place ce 20 juin pour s’imprégner de la situation.

La mission s’est entretenue et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Des mesures pour renforcer la sécurité dans la circonscription sont annoncées.