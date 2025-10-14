EN CE MOMENT


Tchad : deux ministères s’unissent pour sécuriser l’approvisionnement du carburant aérien

Les chefs de départements du pétrole et des transports ont tenu, le 13 octobre 2025, une séance de travail relative…

Publié par journaldutchad.com
le: 14 octobre 2025

Les chefs de départements du pétrole et des transports ont tenu, le 13 octobre 2025, une séance de travail relative à la disponibilité et à la régulation du carburant JET A1, essentiel pour les opérations aériennes.

Fatima Goukouni Weddeye, ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie nationale, et Ndolenodji Alice Naimbaye, ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie s’engage à résoudre l’approvisionnement au carburant JET A1 dans les différents aéroports du pays.

Les deux ministres entendent renforcer la coopération intersectorielle afin de, mettre en place un mécanisme efficace de contrôle des prix du JET A1 ; garantir une meilleure disponibilité du carburant sur l’ensemble du territoire national et prendre en charge temporairement les frais de certification du kérosène, en attendant la mise en service d’un laboratoire d’analyse au sein de la raffinerie de Djermaya.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de réforme visant à améliorer la performance du secteur aérien tchadien et à garantir un approvisionnement fiable et conforme aux normes internationales.

