Politique Politique , Sécurité



EN CE MOMENT


Tchad : dix-neuf présumés malfrats présentés à la presse

La police a procédé, le 27 novembre 2025, au commissariat n°1 de Gardolet, à la présentation de dix-neuf (19) individus…

Publié par journaldutchad.com
le: 28 novembre 2025
Police

La police a procédé, le 27 novembre 2025, au commissariat n°1 de Gardolet, à la présentation de dix-neuf (19) individus interpellés dans le cadre d’une série d’opérations menées sur l’ensemble du territoire entre le 17 et le 27 novembre 2025 à la presse.

D’après les responsables des forces de maintien de l’ordre, ces personnes sont impliquées dans plusieurs infractions. La police cite entre autres l’homicide volontaire, le trafic de drogues, l’association de malfaiteurs, les vols aggravés à mains armées, usurpation de titre. Selon le porte-parole par intérim de la police, le commissaire Alio Hachim Alio, les suspects ont été auditionnés sur procès-verbaux réguliers et reconnaissent, pour la plupart, les faits qui leur sont reprochés. « Les interpellés ont été classifiés en quatre groupes en fonction de la nature des infractions ».

Le premier groupe est composé de trois individus mis en cause dans des affaires d’homicide volontaire commis avec préméditation. Ces suspects auraient attiré leurs victimes dans un guet-apens soigneusement préparé avant de passer à l’acte. Le deuxième regroupe six individus spécialisés dans le vol de téléphones portables et d’ordinateurs, souvent au moyen d’astuces frauduleuses ou d’agressions ciblées. Certains d’entre eux se faisaient également passer pour des agents de structures étatiques ou paraétatiques, commettant ainsi des actes d’usurpation de titre pour tromper et dépouiller leurs victimes. « Ces présumés malfaiteurs opéraient principalement dans des zones à forte affluence, profitant de l’inattention des citoyens » Le troisième groupe est constitué de neuf suspects spécialisés dans le vol aggravé, parfois commis à mains armées. Les faits qui leur sont reprochés incluent le vol aggravé avec arme blanche ou arme à feu, les tentatives de vol ayant dégénéré, les vols répétés commis par des récidivistes notoires. Ces individus seraient liés à plusieurs agressions violentes enregistrées récemment dans différents quartiers de la capitale. Leur neutralisation constitue, selon la police, un soulagement pour de nombreux habitants victimes d’insécurité. Le dernier groupe présenté concerne un individu impliqué dans le trafic de drogues. Il est accusé d’avoir introduit, distribué ou commercialisé diverses substances prohibées, alimentant ainsi un réseau de consommation et de dépendance au sein de la jeunesse. D’après le porte-parole « cette catégorie d’infractions demeure l’une des plus préoccupantes en raison de ses répercussions sociales ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗛)

Tchad : le ministère de l’Action sociale bénéficie d’un don de 10 000 voiles

28 novembre 2025 Publié à 13h25

L’offre est destinée aux réfugiés, explique le département qui explique que l’initiative s’inscrit…

Savoir plus
(DR)

Tchad : 28 patients atteints de la maladie du Noma opérés gratuitement

28 novembre 2025 Publié à 12h49

Une caravane chirurgicale de prise en charge des malades du noma a été…

Savoir plus
Police

Tchad : dix-neuf présumés malfrats présentés à la presse

28 novembre 2025 Publié à 11h45

La police a procédé, le 27 novembre 2025, au commissariat n°1 de Gardolet,…

Savoir plus