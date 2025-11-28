Tchad : dix-neuf présumés malfrats présentés à la presse

La police a procédé, le 27 novembre 2025, au commissariat n°1 de Gardolet, à la présentation de dix-neuf (19) individus interpellés dans le cadre d’une série d’opérations menées sur l’ensemble du territoire entre le 17 et le 27 novembre 2025 à la presse.

D’après les responsables des forces de maintien de l’ordre, ces personnes sont impliquées dans plusieurs infractions. La police cite entre autres l’homicide volontaire, le trafic de drogues, l’association de malfaiteurs, les vols aggravés à mains armées, usurpation de titre. Selon le porte-parole par intérim de la police, le commissaire Alio Hachim Alio, les suspects ont été auditionnés sur procès-verbaux réguliers et reconnaissent, pour la plupart, les faits qui leur sont reprochés. « Les interpellés ont été classifiés en quatre groupes en fonction de la nature des infractions ».

Le premier groupe est composé de trois individus mis en cause dans des affaires d’homicide volontaire commis avec préméditation. Ces suspects auraient attiré leurs victimes dans un guet-apens soigneusement préparé avant de passer à l’acte. Le deuxième regroupe six individus spécialisés dans le vol de téléphones portables et d’ordinateurs, souvent au moyen d’astuces frauduleuses ou d’agressions ciblées. Certains d’entre eux se faisaient également passer pour des agents de structures étatiques ou paraétatiques, commettant ainsi des actes d’usurpation de titre pour tromper et dépouiller leurs victimes. « Ces présumés malfaiteurs opéraient principalement dans des zones à forte affluence, profitant de l’inattention des citoyens » Le troisième groupe est constitué de neuf suspects spécialisés dans le vol aggravé, parfois commis à mains armées. Les faits qui leur sont reprochés incluent le vol aggravé avec arme blanche ou arme à feu, les tentatives de vol ayant dégénéré, les vols répétés commis par des récidivistes notoires. Ces individus seraient liés à plusieurs agressions violentes enregistrées récemment dans différents quartiers de la capitale. Leur neutralisation constitue, selon la police, un soulagement pour de nombreux habitants victimes d’insécurité. Le dernier groupe présenté concerne un individu impliqué dans le trafic de drogues. Il est accusé d’avoir introduit, distribué ou commercialisé diverses substances prohibées, alimentant ainsi un réseau de consommation et de dépendance au sein de la jeunesse. D’après le porte-parole « cette catégorie d’infractions demeure l’une des plus préoccupantes en raison de ses répercussions sociales ».