Tchad : évaluation des recettes de la direction générale des transports de surface

La ministre Fatima Goukouni Weddeye, a présidé le 12 juin 2025, une réunion d’évaluation des recettes administratives générées par la Direction Générale des Transports de Surface (DGTS).

D’après le département en charge des transports, l’objectif est de faire un état des lieux des performances financières de janvier à mai 2025, comparer les résultats à ceux de l’année précédente, identifier les difficultés et proposer des solutions durables pour optimiser les recettes.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Les recettes ont atteint sur cette période un montant 1 074 593 000 FCFA pour une prévision annuelle de 1 260 500 000 FCFA, soit 85,25% de taux de réalisation globale », révèle Benga Boy Rolande, directrice générale des Transports de Surface.

Toutefois, malgré la progression soulignée par la DG, la ministre Fatima Goukouni Weddeye, insiste sur, la sécurisation des recettes financières ; la lutte contre le démarchage illégal et les pratiques de favoritisme et le renforcement des effectifs, pour faire face à la demande croissante dans le contexte de contrôle des pièces de véhicules en cours. Non sans indiquer que, la possession de documents sécurisés est une obligation pour tous les usagers.