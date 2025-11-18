Tchad : fin des interventions sans autorisations des organisations dans les établissements scolaires

Le ministère en charge de l’éducation a initié des mesures disciplinaires en vue du respect du volume horaire et des objectifs pédagogiques à atteindre au cours de l’année scolaire.

A travers une circulaire du 17 novembre 2025, Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion Aboubacar Assidick Choroma, décide d’assainir les interventions d’organisations de la société civile et certaines institutions dans les établissements scolaires. Une réaction qui fait suite à un constat : « les interventions diverses des organisations de la société civile, bien que motivées souvent par des intentions louables telles que la promotion de la culture de la paix et de la non-violence, perturbent parfois le fonctionnement des établissements scolaires. »

Le ministre en charge de l’Education estime que, lesdites interventions peuvent avoir un impact négatif sur le volume horaire prévu pour les enseignements et compromettre la planification. « Dans certains cas, véhiculer des messages non conformes aux orientations du ministère ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour y remédier, Aboubakar Assidick Choroma recommande que, toute intervention d’une organisation, institution ou structure associative dans un établissement scolaire, public ou privé, doive être préalablement autorisée par le ministère, à travers la direction de la Promotion civique (DPC), qui est chargée de soutenir les initiatives contribuant au renforcement du vivre-ensemble dans les écoles.

Il invite les responsables directement concernés à veiller au strict respect de cette circulaire et à signaler toute activité non autorisée menée dans les établissements scolaires sous leur responsabilité.