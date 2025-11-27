Politique Politique , Sécurité



Tchad : la clinique Harari forme 75 policiers aux gestes de premiers secours

Une session de formation intensive de dix jours, initiative de la clinique Hariri internationale destinée à soixante-quinze agents de la…

Publié par journaldutchad.com
le: 27 novembre 2025
(DR)

Une session de formation intensive de dix jours, initiative de la clinique Hariri internationale destinée à soixante-quinze agents de la police de la circulation a démarré le 26 novembre 2025.

Cette initiative, centrée sur les techniques de premiers secours, vise à renforcer la capacité d’intervention des forces de l’ordre lors des accidents et, à réduire la mortalité routière.

Le directeur médical, Dr Abdallah Mahamat Djaye, a souligné la pertinence de cette formation, rappelant que la maîtrise des gestes de premiers secours par les agents constitue un levier déterminant dans la réduction des décès et traumatismes sur les axes routiers.

Pour sa part, le directeur général de la clinique, Dr Mahamat Abdallah Hariri, a mis en exergue l’importance de doter les policiers d’outils techniques indispensables afin d’accroître leur réactivité dans les premières minutes, souvent décisives, suivant un accident.

Présidant la cérémonie en qualité de représentant du commandant du Groupement de la Sécurité Routière, le colonel Allafi Diglitita, commandant adjoint, a exhorté les participants à s’approprier pleinement les enseignements reçus, gage d’une meilleure protection des usagers de la route et d’une intervention plus efficiente en situation d’urgence.

