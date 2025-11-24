Tchad : la ministre des transports écoute les cadres tchadiens de l’ASECNA

En marge de sa participation à la 76ᵉ session extraordinaire du Comité des ministres de l’ASECNA, la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a rencontré le 22 novembre 2025, à Dakar, les cadres tchadiens exerçant au sein de l’Agence, regroupés au sein de « l’Amicale des expatriés tchadiens de l’ASECNA ».

Cette séance de travail a permis d’aborder, dans un climat d’échanges, des questions cruciales relatives au positionnement des compétences tchadiennes au sein de l’Institution. Les cadres tchadiens ont exprimé leurs préoccupations quant à leur sous-représentation, relevant notamment l’absence de cadres aux postes de direction. Ils ont également évoqué les conditions de travail et les perspectives d’évolution professionnelle.

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour une amélioration progressive et durable du positionnement des cadres tchadiens au sein de l’ASECNA, en soulignant que leurs préoccupations sont désormais les siennes. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la présence nationale dans les instances techniques et décisionnelles de l’Agence, gage d’une participation plus active du Tchad aux enjeux stratégiques du secteur.