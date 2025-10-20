Tchad : la ministre des Transports rencontre les agents de l’inspection des services frontaliers à Koutéré

En mission de terrain à Koutéré, dans le département des Monts de Lam (Logone Oriental), frontière avec le Cameroun, la ministre des Transports, Fatima Goukouni Wedeye, a discuté le 19 octobre 2025 avec les acteurs du transport et à l’inspection des services frontaliers relevant de son département.

L’attaché de presse de son département rapporte que, dans un geste à forte charge symbolique, la ministre a parcouru plus de deux kilomètres à pied pour se rendre elle-même sur les zones d’attente et d’exploitation utilisées par les professionnels du corridor.

Sur le parc de stationnement des gros porteurs, elle a tenu un échange franc avec conducteurs, aides-chauffeurs et chargeurs : « une première historique pour ces usagers qui n’avaient jamais eu l’occasion d’adresser directement leurs doléances à un membre du Gouvernement ». Respect du Code de la route, gestion des charges, discipline sur les aires d’attente et adoption de bonnes pratiques de sécurité ont constitué l’ossature des échanges. A l’issue de la rencontre, nombre de chauffeurs ont tenu à se faire filmer avec la ministre pour immortaliser cet instant inédit.

Poursuivant sa visite, la ministre a inspecté les services déconcentrés opérant au poste frontalier, en particulier le Bureau National du Fret Terrestre (BNFT) et les structures partenaires intervenant sur la chaîne de passage. Elle a exhorté leurs agents à renforcer la coordination inter-services, la traçabilité des opérations et la fluidité du trafic transfrontalier sur l’axe conventionnel Douala–N’Djamena.

Dans son message de fond, la ministre a rappelé que la sécurité routière, la création d’aires de repos normées et la mise en place de ports secs figurent parmi les priorités du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », destiné à accroître la compétitivité logistique du pays, réduire les coûts de transit et sécuriser durablement les flux sur les corridors stratégiques.