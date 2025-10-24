Tchad : la ministre Ndolenodji Alixe Naïmbaye valide la nouvelle politique minière et le Plan stratégique

Eco et BusinessEco et Business, Energie



Publié par JDT
le: 24 octobre 2025
Ministère des Mines

La ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a présidé la clôture des travaux de l’Atelier de validation du projet de la politique Minière et le Plan Stratégique de Développement du secteur Minier (PM-PSDSM), ce vendredi 24 octobre 2025.

Il s’agit en effet d’une étape qui marque l’aboutissement fructueux de plusieurs jours d’échanges intenses et de réflexions stratégiques, rapporte le ministère.

Organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), cet atelier a permis de finaliser des documents stratégiques capitaux pour le développement du secteur minier.

