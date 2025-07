Tchad : la nouvelle ministre de la Femme prend fonction

Nommé par un décret du mercredi 16 juillet 2025, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou a pris fonction le 23 juillet 2025 à l’issue d’une passation de service avec la ministre sortante.

Passation de service au ministère de la Femme, Amina Priscile Longoh, cheffe de ce département depuis le mois de juillet 2020, a définitivement passé le flambeau à sa remplaçante. Kitoko Gata Ngoulou devient officiellement la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance. Dans ses premières prises de parole le 23 juillet 2025, l’ancienne ambassadrice du Tchad aux Etats-Unis fait la promesse de consolider les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

La nouvelle ministre en charge de la femme et de la petite enfance, s’engage à inscrire son action dans la continuité des réformes entreprises, tout en impulsant une dynamique nouvelle, fondée sur l’écoute, la rigueur et l’innovation. Kitoko Gata Ngoulou a exprimé sa détermination à travailler de manière inclusive avec toutes les parties prenantes pour répondre aux aspirations des citoyens et accompagner efficacement les grandes orientations de l’action gouvernementale.

Kitoko Gata Ngoulou déclare que son engagement est total pour, l’autonomisation effective des femmes, particulièrement en milieu rural ; La protection intégrale des droits de l’enfant ; la lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre et la promotion de la participation féminine dans les instances de décision.

