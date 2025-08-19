Tchad : le chef de l’Etat reçoit les athlètes des premiers Jeux scolaires africains

Ce mardi 19 août 2025, au Palais Toumaï, le président de la République, Mahamat Idriss Deby a reçu les athlètes ayant pris part à la première édition des premiers Jeux Scolaires Africains qui se sont déroulés du 26 juillet au 05 août 2025 à Alger.

A leurs côté, les karatékas qui se sont illustrés lors du Championnat de Karaté de l’Union des Fédérations Africaines de Karaté qui a eu lieu, à N’Djaména. Cette délégation est conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony. Après leur participation aux premiers Jeux africains des sports scolaires en Algérie ainsi que les karatékas qui ont pris part au Championnat de Karaté des Fédérations Africaines de Karaté, ces athlètes sont revenus au pays le jeudi 07 août dernier.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Pour le ministre de tutelle, le mérite reviens au Maréchal qui a donné le ton et montré la voie qui a permis d’obtenir cette moisson. Car, le sport est un symbole de cohésion, de brassage et surtout un trait d’union entre les nations », rapporte la communication de la présidence.

Le président du Comité Olympique Sportif Tchadien a plaidé pour que des moyens soient mis afin que les athlètes puissent effectivement pouvoir prendre part. « Le chef de l’Etat rassure que le Gouvernement apportera tout l’appui nécessaire aux différentes fédérations afin de faire briller le sport tchadien. »