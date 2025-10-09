Tchad : le ministre de l’Elevage sollicitée au Comité spécialisé de l’UA

Une mission de plaidoyer sur la préservation des ânes en Afrique conduite s’est rendue à N’Djaména pour inviter le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib.

La délégation conduite par Dr Camille Nguekeng du Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine, (UA-BIRA). Elle est venue : « solliciter la participation du ministre de l’Elevage à la sixième Comité Technique Spécialisé de l’Union Africaine » qui se tiendra du 20 au 24 octobre 2025 à Addis Abbeba en Ethiopie à l’effet de mobiliser l’engagement des décideurs pour plaider à la protection des espèces asines en Afrique.

Le département assure que le ministre de l’élevage a réitéré la disponibilité du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques, de stratégies, et de projets relatifs aux ressources animales.