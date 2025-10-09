Eco et BusinessAgro-industrie, Eco et Business



EN CE MOMENT


Tchad : le ministre de l’Elevage sollicitée au Comité spécialisé de l’UA

Une mission de plaidoyer sur la préservation des ânes en Afrique conduite s’est rendue à N’Djaména pour inviter le ministre…

Publié par journaldutchad.com
le: 9 octobre 2025

Une mission de plaidoyer sur la préservation des ânes en Afrique conduite s’est rendue à N’Djaména pour inviter le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib.

 

La délégation conduite par Dr Camille Nguekeng du Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine, (UA-BIRA). Elle est venue : « solliciter la participation du ministre de l’Elevage à la sixième Comité Technique Spécialisé de l’Union Africaine » qui se tiendra du 20 au 24 octobre 2025 à Addis Abbeba en Ethiopie à l’effet de mobiliser l’engagement des décideurs pour plaider à la protection des espèces asines en Afrique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le département assure que le ministre de l’élevage a réitéré la disponibilité du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques, de stratégies, et de projets relatifs aux ressources animales.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Tchad : le ministre de l’Elevage sollicitée au Comité spécialisé de l’UA

9 octobre 2025 Publié à 11h37

Une mission de plaidoyer sur la préservation des ânes en Afrique conduite s’est…

Savoir plus

Tchad : lancement des travaux de préparation des acteurs en vue de la COP30

9 octobre 2025 Publié à 10h33

Les travaux de l’atelier d’information et de sensibilisation préparatoire à la participation du…

Savoir plus

La double nationalité de Dologuélé a suscité une vague de débats politiques

8 octobre 2025 Publié à 14h38

La question du droit d'Anicet Georges Dologuélé à se présenter aux élections présidentielles…

Savoir plus