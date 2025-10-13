EN CE MOMENT


Tchad : le ministre des Finances échange avec es administrateurs de la BAD

En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le ministre d’État, Ministre des Finances,…

le: 13 octobre 2025

En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le ministre d’État, Ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, a accordé une audience à Régis Lakoué Dérand, administrateur pour le Tchad à la Banque africaine de développement (BAD).

 

Au cours des échanges, les cadres de la BAD ont également sollicité les orientations du ministre d’État sur les priorités du pays, notamment dans le secteur privé, l’énergie, et les initiatives en faveur de l’amélioration du climat des affaires, souligne le service de communication du département.

Tahir Hamid Nguilin a présenté les axes majeurs du PND Tchad Connexion 2030, en mettant en avant l’initiative M300 et les opportunités d’investissement dans les infrastructures et l’agro-industrie. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement du partenariat entre le Tchad et la BAD, la revue du portefeuille des projets en cours, ainsi que la sollicitation d’un appui accru de la Banque pour accompagner les réformes structurelles et le financement des projets prioritaires du pays.

Cette rencontre illustre la volonté partagée de consolider la coopération entre le Tchad et la BAD pour stimuler la croissance inclusive et la transformation économique du pays.

