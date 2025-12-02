EN CE MOMENT


Tchad : le ‘’Pont de la Refondation’’ interdit aux véhicules de plus de 7 tonnes

Pour des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures, la mairie de N’Djaména limite la circulation sur…

Publié par journaldutchad.com
le: 2 décembre 2025
(DR)

Pour des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures, la mairie de N’Djaména limite la circulation sur le nouveau pont inauguré le 1er décembre.

Le pont à double voies sur le fleuve Chari, baptisé « Pont de la Refondation’’ désormais opérationnel est interdite de circulation aux gros porteur. Cette décision de la commune de la ville de N’Djamena est contenue dans un communiqué du 2 décembre 2025. La municipalité évoque des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures, la circulation sur ce nouveau pont est limitée.

« Il est ainsi interdit aux véhicules gros porteurs de plus de sept (7) tonnes d’emprunter ce pont » met en garde le maire Senoussi Hassana Abdoulaye. Cependant, l’ancien pont (double voie) demeure ouvert à tout type d’engins.

Les forces de défense et de sécurité intérieure sont chargées de l’application stricte des termes du présent communiqué.

