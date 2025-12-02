Tchad : le ‘’Pont de la Refondation’’ interdit aux véhicules de plus de 7 tonnes

Pour des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures, la mairie de N’Djaména limite la circulation sur le nouveau pont inauguré le 1er décembre.

Le pont à double voies sur le fleuve Chari, baptisé « Pont de la Refondation’’ désormais opérationnel est interdite de circulation aux gros porteur. Cette décision de la commune de la ville de N’Djamena est contenue dans un communiqué du 2 décembre 2025. La municipalité évoque des raisons de sécurité, de fluidité et de préservation des infrastructures, la circulation sur ce nouveau pont est limitée.

« Il est ainsi interdit aux véhicules gros porteurs de plus de sept (7) tonnes d’emprunter ce pont » met en garde le maire Senoussi Hassana Abdoulaye. Cependant, l’ancien pont (double voie) demeure ouvert à tout type d’engins.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les forces de défense et de sécurité intérieure sont chargées de l’application stricte des termes du présent communiqué.