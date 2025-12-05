Tchad : le premier ministre invité à la 17ᵉ édition du Festival de l’Aïr à Agadez

Le chef du gouvernement, Allah Maye Halina, a quitté N’Djamena ce vendredi 05 décembre 2025 à destination d’Agadez, au Niger, où il prendra part à la 17ᵉ édition du Festival de l’Aïr, qui se tient du 5 au 7 décembre 2025.

Placée sous le thème « valorisation du tourisme interne et de l’artisanat : pilier de la souveraineté nationale et du développement résilient », cette édition met en lumière le rôle stratégique de la culture et de l’économie créative dans le développement durable des pays sahéliens. Le Tchad, invité d’honneur du festival, prend une part active à cet important rendez-vous culturel et touristique aux côtés des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) ainsi que du Sénégal.

La Primature explique que, la participation du chef du gouvernement traduit la volonté constante des autorités tchadiennes de renforcer la coopération régionale, de promouvoir les valeurs culturelles africaines et de soutenir les initiatives contribuant à la paix, à l’identité et au développement économique du continent.

Allah Maye Halin est convié à cette assise sur invitation de son homologue nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine.