Tchad : le Premier ministre rencontre les acteurs impliqués dans le conflit de Mandakao

Le Premier ministre, Allah maye Halina, a présidé le 8 juillet 2025, une réunion de travail avec les leaders des communautés Peulh et Ngambaye impliquées dans le conflit de Mandakao qui a endeuillé des familles dans la province du Logone Occidental le 14 mai dernier.

Une rencontre consacrée à la restitution de la mission conduite par le Secrétaire Général de la Primature doublé de la remise officielle du protocole d’accord de paix signée par les deux communautés au Chef du Gouvernement par le Chef de mission.

Pour apaiser les tensions entre ces communautés, un accord de réconciliation est signé le 5 juillet dernier entre les deux parties. Ainsi, les leaders des deux communautés, avec l’appui et l’engagement du gouvernement, ont œuvré au retour de la paix durable à Mandakao dans le Logone occidental et également dans le Mayo-Kebbi Ouest.

Le comité d’éveil composé des leaders Peuls et Ngambayes est mis en place afin de veiller à l’application du protocole d’accord et l’instauration d’une paix définitive entre les communautés sœurs.

Le chef du gouvernement a félicité les leaders impliqués dans la gestion de ce conflit pour leur sens élevé de responsabilité et d’impartialité. Il réitère l’engagement de son Gouvernement à mettre tout en œuvre pour éviter de tels conflits. « Les leaders Peulhs et Ngambayes viennent d’écrire une page d’histoire. Que cet accord de paix soit écrit non sur le papier, mais dans le cœur de chacun, » a-t-il insisté.

Le Premier ministre a reçu solennellement de la main du chef de mission, le député MBaïhomdenade Dionadji Alain, le protocole d’accord de paix signé entre la communauté Peul et Ngambaye.

Source : Primature