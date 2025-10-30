Tchad : le TAS confirme la légitimité de l’exécutif actuel de la Fédération de football

Le 29 octobre 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu des verdicts favorables, bien que de façon provisoires, à l’exécutif de la Fédération tchadienne de football, en place depuis le mois de mars 2025.

Dans une décision, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté la demande d’effet suspensif déposée le 16 février 2025 par Moctar Mahamoud Hamid, ancien président de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), contre la Fédération et son président actuel Tahir Oloy Hassan. Des décisions qui déboutent ce dernier.

La décision défavorable à Moctar Mahamoud Hamid, conforte pour le moment, la légitimité du nouvel exécutif de la Fédération tchadienne de football, conduite par Tahir Oloy Hassan. Car, le TAS confirme la validité des élections et du processus FIFA et rejette la requête suspensive. En effet, le fond du dossier sera encore examiné pour déterminer si le rejet initial de la candidature de Moctar Mahamoud Hamid était conforme aux règles électorales et statutaires de la fédération.

Pour rappel, Moctar Mahamoud Hamid avait interjeté appel devant le TAS suite au rejet de sa candidature par la Commission d’éthique et discipline de la Fédération. Il a ensuite déposé une autre requête pour tenter de suspendre la décision de rejet avant les élections, c’est cette dernière qui est rejeté, au regard de l’ordonnance du TAS.