Tchad : les administrateurs de santé s’opposent à l’exigence de gestion exclusive des hôpitaux par les médecins

Face aux revendications syndicales des médecins, l’Organisation des administrateurs de santé a produit un communiqué le 23 octobre pour rappeler, l’impérative de complémentarité des expertises pour la gouvernance hospitalière.

A l’issue d’une Assemblée générale du Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) organisée le 18 octobre 2025, les médecins ont entamé une grève pour demander entre autre, la gestion exclusive des hôpitaux par les médecins. L’Organisation des administrateurs de santé reconnait que les hôpitaux publics traversent des défis immenses. Néanmoins elle souligne, faisant référence aux revendications des médecins que la : « solution réside non dans la substitution d’une compétence par une autre, mais dans le renforcement de leur indispensable collaboration. » L’organisation

L’organisation invoque l’aspect pluridisciplinaire en ces termes : « la direction d’un établissement de santé moderne est une tâche d’une extrême complexité, qui va bien au-delà de la seule expertise médicale, pour aussi essentielle qu’elle soit. Elle requiert une maîtrise de la stratégie, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, du droit de la santé et du pilotage de la performance, toutes compétences centrales du métier d’administrateur de santé publique. »

Elle rappelle que, la réforme hospitalière de 2001, le plan de carrière de 2016, le Plan stratégique de développement des Ressources humaines de 2016, les Directives de l’OMS relatives aux ODDS ont amené le ministère de la Santé Publique et de la Prévention (MSPP) et ses partenaires à procéder aux formations spécifiques des Administrateurs pour concevoir, organiser ou piloter un système de santé adapté aux besoins des populations. « Une mission qui correspond en tous points aux responsabilités portées par la direction d’un hôpital. »

Les administrateurs de santé mettent en fin en garde contre la désertion des médecins des plateaux techniques au profit des postes administratifs. Ils s’opposent fermement à toute logique de remplacement qui : « affaiblirait la gouvernance des établissements et nuirait à leur performance globale qui est la résultante d’une reforme de plus de 25 ans.» En revanche, l’organisation propose, de renforcer les dispositifs de dialogue et de formation croisée entre les corps médicaux et administratifs, afin que les directeurs soient encore mieux à l’écoute des enjeux cliniques et que les médecins comprennent davantage les contraintes de gestion et de stratégie. Ils en appellent à une collaboration.